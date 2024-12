Lavori alla copertura del teatro Teca: costo 33mila euro

Il Comune mette mano al bilancio per il risanamento e impermeabilizzazione della copertura del TeCa, costo 33mila euro. Il Teatro Cassanese è sempre più spina nel fianco per le casse comunali, una struttura dal costo di quattro milioni di euro, soldi pubblici, messa a disposizione di privati, senza introiti per l’ente che deve però sborsare denari per manutenzioni ordinarie e straordinarie. "L’intervento si è reso necessario per sanare infiltrazioni d’acqua dal tetto legate a problematiche strutturali note da tempo", hanno così sostenuto dal Comune. Sin dai mesi dopo l’inaugurazione nel settembre 2017, il Comune ha dovuto fare conti con spese per manutenzioni straordinarie per impedire le infiltrazioni d’acqua che hanno interessato più parti della struttura creando disagi con umidità nelle pareti all’interno del teatro.Stefano Dati