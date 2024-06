L’Ancona è escluso. Milan U.23 in serie C

Fuori l’Ancona, porte aperte per il Milan Under 23 in Serie C. Il consiglio federale della Figc, ieri, ha ufficializzato l’esclusione del club marchigiano per problemi finanziari. La società non ha presentato ricorso. I rossoneri, primi nella lista di ripescaggio, dovranno presentare l’iscrizione entro martedì 25 giugno, il 27 la ratifica ufficiale del consiglio federale. Tutto pronto in casa Milan: budget (12 milioni circa), campo (lavori già iniziati a Solbiate Arno), dirigenti (l’ex Los Angeles Galaxy Kirovski). L’allenatore sarà Bonera (nella foto). L.M.