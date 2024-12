La tradizione a Groppello. Sfila il presepe vivente

Nebbia e freddo non hanno fermato domenica l’evento del presepe vivente, alla sua ottava edizione, voluto dal parroco don Giacomo Pezzuto a Groppello d’Adda. L’iniziativa ha visto impegnati 100 figuranti, tra cui il vicesindaco Andrea Savino nel ruolo di Baldassarre che porta in dono la mirra. Location storiche e antichi cascinali hanno fatto da palcoscenico al racconto della Natività messo in scena da insoliti attori ammirati da un pubblico numeroso. Nel finale, prima della benedizione, il parroco, accompagnato dal suono della sua chitarra e dal fisarmonicista groppellese Cesare Colombo, ha vestito i panni di chitarrista e cantante eseguendo un brano natalizio di Adriana Mascagni: I Pastrori. Numeroso il pubblico anche nella frazione di Cascine San Pietro per eventi di Natale al concerto diretto dal professor Claudio Stucchi e Paolo Camporesi. È stata una domenica sera particolare per l’assessore alla Cultura Antonio Capece che ha ricevuto in dono al chiave della frazione. Un riconoscimento, quest’ultimo voluto Gruppo insieme per cascine e le cortisane, un’associazione di volontari molto attiva con numerosi eventi a favore della comunità di Cascine san Pietro. "Amore, riconoscenza e senso di appartenenza al proprio territorio: questi sono i valori che ho percepito con forza nella comunità di Cascine San Pietro. Porterò sempre con me questo gesto di gratitudine come ricordo e come segno di legame e stima reciproca".

Lo scenario degli eventi natalizi si sposta ora in centro. Sabato 21 dicembre sarà festa con La vera slitta di Babbo Natale in giro per le vie della città per raccogliere letterine dei bambini. In serata l’appuntamento sarà al TeCa con The Singers Choir nel concerto Gospel All you need is Xmas. Domenica al parco Isola Borromeo mercatini, musica e animazione per bambini.