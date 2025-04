Tecnico laboratorio chimico, 1 posto

Sede di lavoro: Bresso

Codice offerta Afolmet: 93516. Contratto: tempo determinato, full time 36 ore. La risorsa verrà inserita all’interno del laboratorio chimico per condurre, in seguito a un training, una sperimentazione sistematica su tagli colore per ottenere una cartella colori per il settore architettonico.

Per info: Afolmet.it