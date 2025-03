Conto alla rovescia per la prima edizione di Italy Sushi Cup, un ponte tra due culture unite dal riso

Milano – Una rigorosa selezione con requisiti certificati come la tecnica del sushi e l'igiene per accedere all'Italy Sushi cup prima edizione che si svolgerà il 28 maggio a Vercelli. La manifestazione con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone di Milano, Regione Piemonte, provincia di Vercelli, città di Vercelli e di JETRO, Japan External Trade Organization, Mundi riso, è stata presentata al ristorante Shiro alla presenza del maestro Hitotoshi Ogawa ambasciatore ufficiale della cucina giapponese e direttore WSSI- World Sushi Skills institute.

La giuria della competizione organizzata da AIRG, associazione italiana ristoratori giapponesi, con sede a Milano, città che conta il maggior numero di ristoranti giapponesi autentici in Italia, composta da maestri fra cui Gentaro Yamazaki e Minoru Hirazawa selezionerà lo chef che per la prima volta rappresenterà l’Italia al World Sushi Cup in programma a Tokyo il prossimo agosto.

Alcuni tra gli chef più esperti nell’arte del sushi in Italia affileranno i loro coltelli nella capitale del riso, Vercelli. Tre prove, una di preparazione del pesce e degli ingredienti per sushi e sashimi, l’allestimento di una composizione di Edomae-sushi tradizionale, e quello di una composizione di Sushi Creativo. Saranno valutate le competenze tecniche, la conoscenza degli stili base tradizionali e la presentazione del proprio stile personale e l’attenzione all’igiene e alla sicurezza alimentare.

Il concorso è aperto a chef che abbiano maturato un'esperienza di almeno cinque anni come sushiman e con residenza e lavoro in Italia, se, invece, lavorano all'estero, devono avere cittadinanza italiana, in possesso del Sushi Proficiency Certificate, documento rilasciato dalla National Association of Commercial Health and Sanitation Industry Associations.

Nata nel 2014, la World Sushi Cup è una competizione annuale che decreta il miglior sushiman nel mondo è sostenuta dal Ministero Giapponese di agricoltura silvicoltura e pesca (MAFF), e promosso dall’AJSA - All Japan Sushi Association, e dal World Sushi Skill Institute (WSSI), unico Istituto di formazione riconosciuto dal Governo giapponese per l’insegnamento professionale del sushi fuori dal Giappone con l'obiettivo di preservare e diffondere la tradizione del sushi, formando chef professionisti in tutto il mondo e certificandone le competenze con rigorosi esami. La manifestazione rappresenta anche l'unione fra due culture molto differenti tra di loro, la cultura giapponese e quella italiana, unite per l'amore per il cereale.