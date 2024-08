In prognosi riservata ciclista e centauro

Due gravi incidenti stradali hanno visto il coinvolgimento di un motociclista e una ciclista, entrambi trasportati in codice rosso al pronto soccorso. A Vanzago in via Don Bosco la vittima dell’incidente è una donna di 74 anni che, a quanto appreso, era da poco uscita da casa con la bicicletta e, per cause in fase di accertamento, è stata travolta da un’auto condotta da un 51enne. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Monte Carso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, un’ambulanza e l’elisoccorso. La ciclista è stata trasportata in codice rosso con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dove è arrivata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso sul posto il conducente dell’auto sotto choc. Sono in corso i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A Gaggiano l’altro grave schianto, avvenuto poco dopo le 10 di ieri mattina all’incrocio tra la provinciale 59 e la nuova Vigevanese. Coinvolto un motociclista di 65 anni, trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Lo scontro è avvenuto lungo il Naviglio Grande tra la moto del 65enne e un furgone condotto da un 56enne. Secondo una prima parziale ricostruzione del fatto, il furgone nell’immettersi sulla via sarebbe uscito troppo con il “muso“ rispetto alla striscia d’arresto mentre stava sopraggiungendo il motociclista, che forse viaggiava a velocità sostenuta provenendo dalla statale 494. Un impatto violento tanto che il centauro è stato sbalzato dalla sua moto a diversi metri di distanza. Anche il conducente del furgone è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale dei Fontanili per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Al vaglio le riprese delle telecamere.

Massimiliano Saggese