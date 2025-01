In biblioteca arriva la Befana

Ultimo appuntamento del lungo periodo di Feste con il divertimento nella biblioteca di Mazzafame a Legnano, con letture, canti, allegria e creatività in compagnia delle BiblioVolontarie e di tanti piccoli lettori. Il prossimo appuntamento che sancirà la chiusura del ciclo di divertenti ed educativi incontri è fissato per sabato alle ore 10.30. Protagonista non poteva che essere la vecchina più dolce che si possa conoscere: la Befana. L’invito a partecipare è rivolto ai bimbi dai sei anni in su. Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni inviare una mail a biblioteca.legnano@csbno.net.