Il Villaggio Barona: "Case, negozi ed eventi. È un’isola felice"

È uno dei primi interventi di housing sociale promosso in Italia da un ente privato, la Fondazione Attilio e Teresa Cassoni. Inaugurato nel 2003 in un’area abbandonata nel Sud-Ovest di Milano, il Villaggio Barona ospita 82 alloggi a canone d’affitto agevolato. Ma al suo interno trovano spazio anche 12 negozi - dall’estetista alla libreria, dal parrucchiere alla copisteria - e poi una palestra, alcune cooperative, un asilo nido, uno studio pediatrico, una serra comunitaria. Oltre alle palazzine, alla piazzetta e a una strada, il Villaggio include un giardino con un campo da basket e giochi per bambini. L’intera area è recintata e di sera viene chiusa al pubblico. "Qui vivono soprattutto famiglie, ma anche pensionati – racconta Fiore Tesfagiotris, che lavora nel bar –. È un’isola felice, tranquilla e pulita". Lo conferma il portinaio, Bishoy Ayuob: "È un posto meraviglioso. Molti vengono da fuori per partecipare alle attività": feste di compleanno, corsi di teatro, tombolate, lezioni di yoga. Eventi che rendono il Villaggio una vera e propria oasi di cultura e socialità. Thomas Fox