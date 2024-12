Il Pd: ecco le idee per il bilancio. Fondi per giovani e case popolari

Beatrice Uguccioni, capogruppo del Pd in Comune, su quali emendamenti puntate nella discussione in Consiglio sul Bilancio 2025?

"Abbiamo svolto un lavoro collegiale su 7 emendamenti e deciso di far convergere le risorse sulle politiche giovanili, culturali e aggregative, invitando la Giunta a lasciare spazio ai Municipi. Sempre in questo settore, vogliamo destinare una parte dei fondi per il recupero di spazi non utilizzati da adibire ad attività giovanili".

Di quanti fondi parliamo?

"Circa 350 mila euro per finanziare le attività e altrettanti per rimettere a posto gli spazi. Ma c’è anche un altro focus del bilancio dedicato ai giovani".

Quale?

"La manutenzione delle palestre scolastiche, che, oltre a essere utilizzate dagli studenti, sono spazi utili alle associazioni sportive che offrono opportunità per lo sport di base. Investiremo 100 mila euro".

Altri temi su cui puntate con i vostri emendamenti al bilancio?

"Le case popolari. In particolare sul fronte delle manutenzioni ordinarie per poterle mettere a disposizioni delle famiglie che hanno bisogno di un alloggio. L’emendamento su questo tema vale 100 mila euro, ma si tratta di una cifra che si aggiunge a quelle già destinate dalla Giunta comunale all’operazione di recupero delle case popolari attualmente sfitte".

Il centrodestra, intanto, annuncia emendamenti per fermare l’evoluzione di Area C e Area B.

"In attesa di vedere i loro emendamenti, le indiscrezioni emerse mostrano un grande conservatorismo da parte dei gruppi dell’opposizione di centrodestra. Noi invece abbiamo provato a lavorare con una visione che guarda al presente e al futuro".

Nell’attuale manovra un significativo incremento delle entrate arriverà dall’imposta di soggiorno anche in vista dell’anno del Giubileo 2025. Siete d’accordo?

"Siamo d’accordo e sarebbe auspicabile che questo aumento non fosse collegato solo all’anno del Giubileo. Ma serve una decisione nazionale per consentire a Milano di poter alzare la tassa di soggiorno in maniera strutturale".

Quando approverete il bilancio in Consiglio?

"Entro Natale".