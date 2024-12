Il Gruppo San Donato si espande in Polonia

Il Gruppo American Heart of Poland (Ahp), parte del Gruppo San Donato e di Gksd, operativo nel sistema sanitario pubblico, ha concluso l’acquisizione del Gruppo Scanmed, il quale include oltre 30 strutture sanitarie in Polonia, tra cui: 4 ospedali multispecialistici, 3 cliniche specialistiche, reparti di cardiologia e una rete di ambulatori di medicina primaria e di assistenza specialistica.

L’acquisizione - che ha ricvuto il via libera dalle autorità di Varsavia - rappresenta un ulteriore passo nell’espansione di Ahp in Polonia. L’obiettivo è quello di ampliare la propria presenza con nuove sedi e con nuove specializzazioni mediche. Ahp è specializzato nella diagnosi coordinata, nel trattamento e nella riabilitazione delle malattie legate allo stile di vita, raddoppiando così la portata delle sue attività nel settore sanitario pubblico. Grazie all’acquisizione, aumenterà la sua copertura territoriale, offrendo assistenza medica a quasi 600mila pazienti all’anno, operando in strutture situate in 48 città polacche e coprendo 13 delle 16 regioni.