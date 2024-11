I fondi per i mezzi pubblici: "In arrivo tagli per 56 milioni". Ma l’assessore Lucente nega

È di nuovo allarme tagli sul trasporto pubblico locale. Da un lato il consigliere regionali del Pd, Simone Negri, e il vicesindaco di Brescia con delega alle politiche della Mobilità, Federico Manzoni. Dall’altro Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti. I primi sottolineano come il Fondo Nazionale Trasporti nel 2025 aumenterà di 166,2 milioni di euro rispetto al 2024 per effetto del progressivo incremento stabilità a dicembre del 2021 dal Governo Draghi ma anche per effetto dei 120 milioni aggiuntivi stanziati dal Governo Meloni nello schema della legge di Bilancio. L’uno e l’altro provvedimento alla Lombardia garantiranno 28,8 milioni di euro in più. "Ma nel Bilancio di previsione 2025-2027 – spiega Manzoni – licenziato il 31 ottobre dalla Giunta e ora al vaglio del Consiglio la quota di risorse autonome regionali destinata ai servizi ferroviari per il 2025 scende a 173,5 milioni, 22,2 in meno rispetto al 2024, mentre per il trasporto pubblico locale si passa dai 226,3 milioni del 2024 ai 163,5 del 2025, con un taglio di 62,8 milioni. In sintesi: Regione riceverà dallo Stato 28,8 milioni in più ma nel complesso ridurrà il proprio impegno di 56,2 milioni di euro". Da qui Simone Negri, consigliere regionale del Pd: "Tagli insopportabili, soprattutto in questi giorni in cui l’emergenza smog spiega bene perché i trasporti pubblici sono fondamentali. I tagli insistono su un sistema già sottofinanziato e che deve affrontare inflazione e calo dei passeggeri, senza contare gli importanti investimenti di Milano". L’assessore Lucente però è netto: "Nel 2025 ci sarà alcun taglio, come riportato nella delibera (approvata il 31 ottobre ndr) l’obiettivo della Regione è confermare la quota di contribuzione con risorse autonome. In più abbiamo stanziato soldi per ristorare le aziende dei mancati ricavi del Covid e degli aumenti del costo dei carburanti". La manovra approderà a breve in Consiglio regionale per essere approvata entro fine anno.

Giambattista Anastasio