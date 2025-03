“Giardini assorbenti“. Oggi riparte il cantiere dopo la sospensione

Giardini assorbenti, potrebbe ripartire solo oggi il cantiere, dopo lo stop improvviso che si è reso necessario per rivedere l’intero progetto. "Motivi tecnici hanno imposto una sospensione dei lavori e uno slittamento del termine delle opere di riqualificazione urbana e deimpermeabilizzazione, che sono in corso nelle aree retrostanti Villa Casati – ha spiegato il Comune –. Durante l’esecuzione del cantiere sono emerse alcune criticità che hanno reso necessario prevedere alcune opere in variante".

In particolare, lungo il giardino perimetrale del municipio, sono stati rinvenuti alcuni sottoservizi, che non erano documentati negli atti comunali. Questa scoperta ha comportato la modifica del “rain garden“ per il recupero delle acque meteoriche, rendendo necessario il ricalcolo dei coefficienti di smaltimento delle opere idrauliche connesse al sistema. "Questa modifica non ha consentito di procedere con tutte le lavorazioni connesse originariamente approvate. Inoltre, si è reso necessario garantire la modifica della tipologia dell’idrante esistente, gestito da Cap Holding e funzionale alle attività dei vigili del fuoco ai fini della sicurezza".

La.La.