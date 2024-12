Garbagnate Milanese: consegnate le civiche benemerenze 2024

Cerimonia di consegna delle civiche benemerenze, mercoledì sera, nell’aula consiliare di Garbagnate. Come ogni anno, il Comune ha selezionato cittadini e associazioni che si sono distinti per aver dato lustro alla città con la loro attività e consegnato loro l’attestato. Cinque le benemerenze 2024, di cui tre alla memoria: la prima a don Claudio Galimberti, per 13 anni parroco e responsabile della Comunità pastorale Santa Croce di Garbagnate Milanese, scomparso lo scorso marzo. "Don Claudio è stato molto più che un parroco. Abbiamo avuto un rapporto proficuo, costante, leale e intenso, che custodisco con affetto – ha commentato il sindaco Davide Barletta –. Sono state davvero numerose e di livello le iniziative volte a creare aggregazione. Con rara apertura mentale, ha saputo ideare proposte capaci di rivolgersi non solo ai fedeli, e di superare la ‘scolastica’ applicazione dei principi cristiani".

Altra benemerenza alla memoria di Enzo Marrapodi, primo presidente della Osl Basket, dal 1988 (anno di fondazione della squadra) al 2022. Soprannominato ‘il Prèz’, dirigente sportivo infaticabile, "Enzo ha tolto dalla strada tanti ragazzi e ha cambiato loro il carattere e il futuro. Enzo ha trasmesso passione per il basket e senso di appartenenza, creando una identità riconoscibile, leale e pulita. La sua Osl è stata riconosciuta dalle famiglie come luogo sicuro". Terza civica benemerenza alla memoria di Riccardo Franchi, scomparso poche settimane fa, indimenticabile figura storica dell’emittente Radio Panda. Per quarant’anni ha condotto le trasmissioni di informazione e partecipato agli eventi cittadini sempre con l’immancabile microfono. "Con la sua scomparsa, Garbagnate ha perso il suo narratore", ha dichiarato il sindaco.

Le altre due benemerenze sono andate all’imprenditore Enzo Monti che 40 anni fa ha fondato la Lombarda Noleggi. "Un imprenditore partito dal basso, con pochissimi mezzi e una gestione letteralmente familiare – ha dichiarato il sindaco – oggi, grazie allo spirito laborioso tipico degli uomini d’altri tempi, può annoverare una flotta di oltre 200 mezzi e 26 dipendenti".

Premiata infine l’Avis comunale di Garbagnate Milanese, che ha festeggiato i 70 anni di attività. "Parlare di Avis significa richiamare valori che, come sindaco, mi stanno decisamente a cuore: l’educazione civica, l’altruismo, il volontariato, la solidarietà, la cittadinanza attiva, gli stili di vita salutari", conclude Barletta.