Furto al bar dell’Ostello Bello, ladri immortalati dalle telecamere e arrestati

Milano, 3 ottobre 2024 – Tre giovani sono stati arrestati per il furto di uno zaino al bar dell’Ostello Bello, a Milano.

Mercoledì, verso le 19:30, passando in piazza De Lellis, alcuni agenti della polizia hanno notato tre persone che, a breve distanza l'una dall'altra, continuavano a guardarsi ripetutamente attorno e si scambiavano dei cenni. Insospettiti dal comportamento, hanno deciso di seguirli a distanza.

Il furto all'Ostello Bello a Milano, la sequenza del video della polizia: lo zaino appoggiato a terra, i due giovani che si avvicinano e lo nascondo sotto la giacca, poi escono

I tre, giunti in via Lepetit, si sono separati e, mentre il 27enne è rimasto in strada con la chiara funzione da "palo", gli altri due sono entrati all'interno della struttura ricettiva. Senza sapere di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza del locale, l'uomo e la donna si sono seduti a un tavolino facendo finta di voler consumare qualcosa e sono poi usciti pochi secondi dopo nascondendo uno zaino sotto un giubbotto.

Appena tornati in strada, i poliziotti hanno fermato i tre. A seguito di perquisizione personale, il 23enne è stato trovato in possesso dello zaino rubato che al suo interno aveva un computer e uno smartphone. La borsa era tenuta nascosta sotto la propria giacca, mentre il 25enne è stato trovato in possesso di uno smartphone risultato poi anch'esso provento di furto.

Gli agenti hanno poi restituito tutto alla vittima, una cittadina italiana di 30 anni, ignara di quanto accaduto.