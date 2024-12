Furiosa lite stradale. Minaccia il rivale con una motosega

Furiosa lite stradale nei pressi del centro commerciale, e uno dei due automobilisti brandisce... una motosega. Il quarantatreenne residente in un Comune della zona, in visibile stato di ubriachezza, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nessun ulteriore provvedimento per ora, dal momento che nessuno comunque è rimasto ferito. La rocambolesca sequenza ha avuto luogo l’altro pomeriggio sul tardi appena fuori dal parcheggio del centro commerciale Acquario di Vignate, sulla nuova Cassanese. Non chiarissimi i motivi della lite, scoppiata, a quanto pare, per una banale questione “stradale“, dunque una precedenza o un parcheggio. Fra i due uomini, scesi dalle rispettive auto, sono volate parole grosse.

Al culmine dell’alterco, uno dei due è passato alle vie di fatto, ha aperto il bagagliaio ed estratto l’attrezzo, rivolgendolo in modo minaccioso verso l’avversario. Nel frattempo le forze dell’ordine erano state allertate, sul posto sono arrivati i militari della compagnia di Pioltello. Nessun sequestro per la motosega: all’esagitato possessore è stata invece sequestrata, fatti gli accertamenti del caso, la patente di guida. M.A.