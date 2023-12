Foto scambiate via social. Trovati 25 chili di droga

Un semplice controllo in strada ha portato alla scoperta di quasi 25 chili di hashish e all’arresto di un ventenne italiano e di un ventunenne di origini sudamericane; in lacrime la madre di quest’ultimo al momento delle manette. Tutto comincia alle 17.30 di mercoledì in via Canonica, quando i poliziotti di una Volante dell’Upg intercettano il ventenne in motorino: ha una pallina di hashish e confessa di avere altra droga a casa. Gli agenti si spostano in zona Bonola: lì trovano 170 grammi di hashish e duemila euro. Dall’analisi di telefono e social scoprono contatti frequenti tra l’arrestato e il ventunenne di Rho. In cantina, l’attenzione dei poliziotti viene attirata da un cumulo di valigie impolverate: le aprono tutte e trovano 24,8 chili di hashish, divisi in panetti con il simbolo della Ferrari, un toro rosso e uno viola e la scritta "jungle".