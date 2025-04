Europei di ginnastica acrobatica “Ginni e Sofi“ al settimo posto

Grande successo per Ginevra Sophie Ludena Palma e Sofia Petroccione, le atlete del Nuovo centro sportivo Corsico che hanno brillato agli europei di ginnastica acrobatica, svolti al Centro nazionale sportivo e culturale D’Coque in Lussemburgo nei giorni scorsi. Ginni e Sofi, come vengono chiamate le due ragazze dalla loro squadra, hanno partecipato con la maglia della nazionale italiana nella categoria “youth“ (12–18 anni), classificandosi settime tra tutte le coppie migliori d’Europa. "Le esibizioni hanno entusiasmato il pubblico – raccontano dall’associazione sportiva di ginnastica acrobatica corsichese –: le ragazze sono riuscite a riprendersi in modo eccezionale da un piccolo errore nell’esercizio dinamico, dimostrando tanta determinazione e grande precisione nell’esercizio statico, risalendo la classifica. Il pubblico è letteralmente impazzito durante la loro esibizione sulle note del remix di “Tintarella di luna“, tanto da guadagnarsi una menzione speciale sui canali social ufficiali della competizione per la loro eccezionale espressività", raccontano dal Nuovo Csc.

"Con una performance combinata solida e coinvolgente – proseguono dal gruppo –, Sofia e Ginevra, seguite come sempre dall’allenatrice Martina Carbognani, hanno scritto una pagina di storia per Corsico: hanno raggiunto la finale e si sono classificate tra le migliori sette coppie d’Europa. La prestazione in finale è stata convincente, sia tecnicamente che artisticamente". "Siamo tornate in Italia - ha aggiunto l’allenatrice - con il cuore pieno di soddisfazione e grandi aspettative per il futuro". Le atlete del nuovo Csc hanno brillato anche nelle terze prove del campionato nazionale di ginnastica acrobatica milanese conquistando numerosi podi.

Massimiliano Saggese