Elena Morali, il magnate e il tronista. Da “La Pupa e il Secchione” al processo: chi è lo stalker?

Milano, 17 maggio 2023 – Da presunto autore dello stalking a vittima del reato. Ribalta le carte in tavola la prima udienza che riporta in tribunale il teatrino fra Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, la moglie, biondissima soubrette ex “Pupa” Elena Morali, l’ex fidanzato di lei, Daniele Di Lorenzo.

La Procura aveva indagato, inviando un avviso di garanzia, Luigi Favoloso (difeso dall’avvocato Solange Marchignoli) reo di avere avuto “gravi condotte persecutorie” nel confronti dell’ex amante della moglie Elena Morali. L’ex di lei è, appunto, Di Lorenzo, ospite di tanti salottini televisivi, con casa e relazioni fra Milano, Roma, Los Angeles, nonché produttore televisivo, nonché figlio di noto imprenditore nel settore farmaceutico.

L’atto d’accusa

Stando alle carte della denuncia, la contesa fra i tre riguardava telefonate ossessive a tutte le ore del giorno e della notte. “Nella notte fra il 23 e il 24 febbraio – si legge nelle carte – Luigi Favoloso ha aggredito il rivale con calci, pugni, e lo ha minacciato dicendo: ti ammazzo, vattene via o ti spezzo le gambe, chi c.. credi di essere ti faccio morire”.

“Ti spezzo le gambe”

Il 16 marzo Favoloso, secondo l’accusa, avrebbe aggredito di nuovo Di Lorenzo, sferrandogli pugni, calci e minacciandolo: “Ti spezzo le gambe nei prossimi giorni aspettati qualsiasi cosa, ti ucciderò, e ti farò uccidere, non sai chi sono io, tu sei morto”. Il reato contestato era quello di stalking perché Favoloso con condotte reiterate avrebbe minacciato e molestato Di Lorenzo in modo da cagionargli un grave stato di ansia e paura, costringendolo a cambiare le proprie abitudini, ad assumere ansiolitici con regolarità e ad avvalersi del sostegno di uno psicoterapeuta».

Nell’udienza che si è svolta ieri alla Quinta penale i tabulati telefonici raccontano, intanto che il 90% delle telefonate contestate a Favoloso provengono dal cellulare di chi lo accusa, cioè Di Lorenzo. Chi ha subito stalking fra i due quindi? Si torna in aula il 26 giugno.

La versione della difesa

“Lo stalking – spiega Marchignoli – è un delitto che prevede un perturbamento emotivo della vittima che non può presumersi o darsi per scontati come effetto automatico della condotta. Il momento centrale di questo processo sarà l’analisi delle risposte psichiche della presunta vittima e queste risposte possono solo venire da specifiche e temporalmente affidabili consulenze e perizie. Oggi nel fascicolo non c’è nulla di tutto ciò».