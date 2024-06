Due encomi e 13 onorificenze: "Benefattori della comunità"

Tredici onorificenze e due encomi a cittadini e associazioni che si sono particolarmente distinti, in campi diversi di impegno, dando lustro alla città. Il Comune di Rho, come da tradizione, in occasione della Festa della Repubblica ha consegnato le civiche onorificenze. "È un modo per premiare il loro esempio di dedizione per il contributo che hanno dato al bene comune della nostra città", ha dichiarato il sindaco Andrea Orlandi.

Le onorificenze sono andate alla memoria di Giuliano Canal, presidente della Fcd Rhodense Calcio dal 1996 al 2022, e a Giuseppe “Pino“ Alì, anima dell’associazione Sesamo “Insieme per i diversamente abili“, di cui è stato presidente dal 2006 al 2023. Le altre sono state consegnate alla compagnia dialettale Gioma, attiva dal 1973 nel campo del teatro dialettale, valorizzando la storia e la cultura della comunità rhodense; a Mario Fumagalli, sostenitore creativo ed energico di associazioni e iniziative per lo sviluppo culturale e sociale della città; a Daniele Montesano, per la sua decennale attività di volontariato con la comunità Centro insieme a sostegno delle mamme e dei bambini; a Maria Luisa Bigatti (Nuccia Giudici), per la sua attività commerciale nel settore dell’abbigliamento svolta per 66 anni; alla polisportiva San Carlo, che ha contribuito a sviluppare in città il baskin, la disciplina sportiva ispirata al basket che consente a persone normodotate e persone con disabilità di giocare insieme.

Sul palcoscenico dell’auditorium sono saliti anche Tiberio Bonetto ed Elisa Mulazzani, che per 57 anni hanno avuto un negozio di gastronomia e hanno abbassato la saracinesca per sempre qualche mese fa; Laura Pepe, ricercatrice e docente universitaria nell’ambito del diritto romano e greco all’università degli Studi di Milano e in altri atenei; il rhodense Alessandro Goglio, economista all’Ocse a Parigi e docente accademico. E ancora l’associazione Marinai d’Italia gruppo di Rho “Idalio Vaona“, che partecipa sempre alle iniziative comunali e ai progetti di solidarietà: il Cor Protezione civile, da 27 anni sempre pronto con i suoi volontari ad affrontare numerose situazioni di pericolo ed emergenze idrogeologiche e ad aderire a progetti a sostegno della comunità; il Teatro dell’Armadillo, da 25 anni capace di coinvolgere ragazzi e giovani nel mondo del teatro, promuovendo cultura e producendo spettacoli.

I due encomi, infine, sono stati consegnati al maestro Luigi Bascapé, alla guida del corpo musicale Santa Cecilia di Passirana e al maestro Simone Clementi, che dirige il Corpo musicale cittadino parrocchiale.