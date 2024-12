Dal Duomo a Palazzo Reale, boom di turisti

Dalle grandi mostre dei maestri a Palazzo Reale ai musei civici, dai segreti del Castello Sforzesco all’eterna magia del Duomo, fino alla contemporaneità del Museo del Novecento.

Decine di migliaia di turisti si sono messi in coda pazientemente ieri, e le stesse scene - complice il bel tempo - si vedranno quest’oggi in centro: d’altronde il boom di turisti non è più una novità. L’onda lunga del turismo in città cominciata da Expo 2015 - tranne la tragica parentesi della pandemia - non si è mai fermata. Anzi, continua a prendere forza. Tanto che ormai la città accoglie la media di oltre 750mila visitatori al mese. Numeri che dieci anni fa sarebbero parsi pura fantascienza, in una città allora confinata soprattutto nei limiti del turismo business.