Tribiano (Milano), 11 novembre 2020 - Una coppia di coniugi è morta ieri, quasi alla stessa ora, per coronavirus al policlinico di San Donato Milanese. È quanto ha reso noto Carmine Lanzetta, consigliere comunale a Tribiano, dove abitavano i coniugi. Il marito aveva 75 anni e la moglie 77 e lasciano una figlia. La donna era entrata in ospedale in condizioni di salute più gravi, già con una polmonite bilaterale. Il marito, invece, sembrava stesse meglio anche se aveva altre patologie da tenere sotto controllo.

I coniugi erano originari del Sudamerica ma si erano trasferiti nell'hinterland sud di Milano da molti anni. Il Comune si è detto pronto, per ricordarli, a organizzare una cerimonia funebre quando sarà possibile.