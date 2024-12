Concerto per la pace al Rondinella: "La guerra non è mai la soluzione"

Tredici artisti e cinque ore non stop per il concerto per la pace, in programma stasera al Cinema Rondinella. La serata risuonerà di voci, musica e parole che esprimeranno forte un grido di “Give Peace a chance!”. "Noi non ci rassegniamo di fronte alle drammatiche notizie che arrivano ogni giorno dai fronti più caldi di guerra e nel cuore di un sistema economico e politico, quello occidentale, che si sta organizzando per sostenere guerre durature e sempre più estese - spiega il Presidio per la pace di Sesto, comitato che riunisce 23 associazioni -. E vogliamo continuare a dire: la guerra non è una scelta scontata e non è un destino immutabile. La guerra non è mai la soluzione dei conflitti. La pace invece è sempre possibile, ma occorre costruirla con convinzione, con tenacia e con scelte precise che risuoneranno stasera intrecciate alle canzoni: disarmo, non violenza attiva, cura dei civili, educazione al dialogo, obiezione di coscienza, impegno diplomatico, mediazione, diritti umani". Dalle 18 alle 23 sul palco di viale Matteotti si alterneranno gruppi, solisti e cori che regaleranno un viaggio attraverso decenni di musica e grandi autori. A esibirsi saranno Sesto Senso, Quantico Five, Anima Blues, Modello Standard, Rosso Libero, The Good news, Conte Arancio, Lilly Montserrat, Banda Putiferio, Magma, Francesco Di Tommaso, Mariela & Alex, Saint Basil’s Chorus.

"Ci auguriamo che il concerto per la pace Give Peace a Chance possa essere il grande evento del Natale di quest’anno per la nostra città di Sesto San Giovanni". Ma non solo. "Il sogno è che questo evento sia solo un primo momento di un’esperienza che possa proseguire nel tempo, magari per diventare un appuntamento annuale. Questo consentirebbe di costruire un laboratorio-network di artisti disposti a rilanciare il grido della pace attraverso la musica".