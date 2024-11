Coltellate all’alba, denunciato l’aggressore

Le sue condizioni sembravano particolarmente delicate, ma con il passare delle ore il quadro clinico è nettamente migliorato: per fortuna, il ventunenne albanese accoltellato poco dopo le 5 di ieri in via Betti se l’è cavata con diversi punti di sutura alla pancia e una quindicina di giorni di prognosi. Il ragazzo che l’ha aggredito con due fendenti all’addome è stato identificato in breve tempo dagli agenti del commissariato Bonola: si tratta di un ventenne italiano, che è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali; resta da capire perché gli abbia sferrato quelle coltellate in punti potenzialmente letali. La ricostruzione del raid ci riporta all’alba in zona Trenno. Lì i due giovani, che si conoscono da tempo, iniziano a litigare per motivi non ancora chiariti con esattezza: a un certo punto, il ventenne tira fuori una lama e colpisce per due volte il ventunenne, lasciandolo a terra e allontanandosi a piedi prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

I sanitari di Areu arrivano in via Betti alle 5.22 con ambulanza e auto medica, soccorrono il ferito e lo trasportano in codice rosso al Niguarda: i primi bollettini escludono sin dall’inizio il pericolo di vita, ma le condizioni del ragazzo sono comunque considerate molto serie. Nel frattempo, gli investigatori di via Falck iniziano a battere la zona a caccia del fuggitivo, che viene rintracciato in mattinata e indagato a piede libero; rimane da comprendere il possibile movente dell’aggressione.

N.P.