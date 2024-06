Centrodestra pigliatutto. Il sindaco Ferretti riconquista Rozzano. Musella-record ad Assago

Sull’asse Rozzano-Assago vince il centrodestra ma soprattutto vincono due sindaci di Forza Italia, Ferretti e Musella. Ma ad accomunare i due Comuni e le due campagne elettorali, lunghe e a volte dai toni aspri, c’è stata anche la vicenda del futuro stadio dell’Inter che potrebbe essere realizzato sull’area Cabassi in territorio di Rozzano ma al confine con Assago. Una questione che a quanto pare piace ai più. A Rozzano il centrodestra allargato vince e convince. Gianni Ferretti De Luca viene confermato sindaco con il 64% dei voti (sezione scrutinate 29 su 39). La sua candidatura era sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Rozzano per Gianni Ferretti e Italia Viva.

Il primo partito della coalizione che sostiene Ferretti è proprio la lista civica che porta il suo nome che ha conquistato il 18% dei consensi, seguito da Forza Italia che ha ottenuto il 16,83% e da Fratelli d’Italia col 14,78%. Clamoroso il risultato di Italia Viva che nella coalizione raggiunge l’8% dei voti sorpassando la Lega che si ferma al 6,25%, fanalino di coda del centrodestra. Lo sfidante principale di Ferretti era Giuseppe Foglia, candidato sindaco del Pd, Alleanze Verdi Sinistra e della lista civica Rozzano in Comune, che si è fermato al 27,24% delle preferenze. Tonfo clamoroso del MoVimento 5 Stelle che con Andrea Bonazzi candidato sindaco che ha ottenuto il 5%. Praticamente non pervenute o quasi la lista Rozzano Insieme con candidato sindaco Antonino Grillo che si è fermata all’1,5% e la lista Riformisti Civici, Psi, Liberal Socialisti con candidato sindaco Emmanuelle Demasure ferma al 1.3%. "Da domani, il mio primo pensiero andrà ai più giovani. L’impegno è completare il progetto di campi e parchi sportivi".

Così Gianni Ferretti, appena avuta la conferma della sua rielezione a sindaco, con uno storico risultato che - ad oltre metà delle sezioni scrutinate - gli attribuisce oltre il 60% dei voti. "Ringrazio i miei concittadini - prosegue Ferretti -. Accolgo la rinnovata fiducia con soddisfazione e con senso di responsabilità. Ringrazio i partiti della coalizione che mi hanno sostenuto".

Ad Assago Graziano Musella (centrodestra) torna ad indossare la fascia tricolore che ha già indossato per trent’anni. Ha vinto con il 56,32%. Alle sue spalle il candidato sindaco Ermanno Zanella di Aria Nuova per Assago, sostenuto dal centrosinistra e Movimento 5 Stelle che si è fermato al 26%. Assago nel Cuore con la candidata sindaco Roberta Vieri si è fermata al 17,67%. "Questo è un grande risultato". È il commento dell’on. Graziano Musella. "Gli assaghesi hanno dimostrato ancora una volta di avere tanta fiducia nel sottoscritto. Ora, ci metteremo subito al lavoro per far sì che Assago torni ad essere il primo Comune della Provincia di Milano in tanti settori, e in particolare per la qualità della vita che offre ai suoi residenti". Graziano Musella ha già ricoperto il ruolo di sindaco Assago dal 1985 al 2004 e dal 2009 al 2018, anno in cui è stato eletto come rappresentante della Camera dei Deputati. Contemporaneamente, dal 2019 ad oggi è stato presidente del Consiglio di Assago.