Carcasse di bici abbandonate per le strade. Protezione civile in campo per la rimozione

Più decoro urbano sui marciapiedi e nelle strade del piccolo territorio bressese con la rimozione delle biciclette semidistrutte e abbandonate da diversi mesi. Lo scorso weekend, i volontari della Protezione civile di Bresso ne hanno, infatti, recuperate ben 12, tutte prive di parti - come le ruote, i copertoni, le selle e i manubri -. Secondo la procedura prevista dal Comune, per prima cosa su ogni bici è stato apposto un cartello, segnalando al proprietario di spostarla da quello spazio perché ingombrava o ostruiva il passaggio dei pedoni e delle carrozzine: a seguire, dopo 30 giorni, come indicante l’avviso, queste biciclette sono state così rimosse per essere smaltite in discarica.