Campetto da riqualificare. Tutto merito dei ragazzi

L’importanza del lavoro comune, della partecipazione e dello sviluppo di idee condivise. Sono i principi su cui si fonda il progetto del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, seguito da vicino dall’assessora alle Politiche giovanili Martina Villa, in sinergia con l’associazione Ambiente Acqua e con la collaborazione degli uffici comunali. Gli alunni delle medie hanno partecipato a diversi incontri, hanno raccolto il testimone dei consiglieri uscenti, con cui hanno condiviso l’esperienza, ed elaborato dei progetti da realizzare insieme al Comune. Tra questi, i giovani hanno elaborato un questionario sulla raccolta differenziata da distribuire nelle classi, ragionato su questioni di pari opportunità e inclusione, ed espresso il desiderio di riqualificare il campetto da calcio di fianco alla biblioteca in via Fagnana. I lavori sono iniziati e saranno proprio i ragazzi, in sinergia con l’ufficio Cultura, con una partita inaugurale, a tagliare il nastro dell’opera da loro progettata. Per realizzare la loro idea, è stato indispensabile l’aiuto della responsabile del settore Ambiente del Comune Rossana Gnasso, che ha indirizzato i ragazzi e spiegato tutte le procedure necessarie per vedere nascere e crescere il loro progetto. I giovani hanno inoltre deciso di collocare alcune panchine a bordo campo: una gialla contro il bullismo, e una lilla colore simbolo della gentilezza. In più, sarà disegnato un murale dedicato alla scomparsa scrittrice Michela Murgia.

"Attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi – spiega Villa – i preadolescenti di Buccinasco possono fare un’esperienza di democrazia e di cittadinanza attiva: partecipano infatti alle consultazioni elettorali per scegliere i propri rappresentanti, si candidano e prendono parte alla campagna elettorale, partecipano alle attività del Consiglio, portano avanti istanze e progetti dei propri compagni. Questo – la realizzazione del campetto, (ndr) – è il primo che vedono arrivare a compimento. Ringrazio i ragazzi per l’impegno e la rete formata dall’associazione Ambiente Acqua, le referenti dei due plessi scolastici e gli uffici Ambiente e Istruzione del nostro Comune che si sono prodigati per dare ai giovani la possibilità di un’esperienza di autentico protagonismo".