Campagna anti-influenzale: un successo 962 persone vaccinate, 1.134 posti disponibili

Boom di accessi in occasione del "vax day" organizzato dall’Asst Rhodense nei centri vaccinali dei distretti garbagnatese, rhodense e corsichese. Sabato e domenica sono state 962 le persone che, dopo aver prenotato, si sono messe in fila per vaccinarsi contro il virus influenzale. I posti disponibili nei tre distretti erano 1.134, il tasso di prenotazione è stato dell’85%. Ora, fino al 3 novembre, la campagna antinfluenzale gratuita è offerta alle donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60. A partire dal 4 novembre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti. Le prenotazioni per la vaccinazione vanno effettuate attraverso la piattaforma regionale. Durante la campagna vaccinale antinfluenzale, sarà possibile richiedere la doppia puntura di antinfluenzale e antiCovid. In alternativa sarà possibile vaccinarsi dal proprio medico di base o nelle farmacia che hanno aderito. Ro.Ramp.