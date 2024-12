Camp Winter Jazz a Bussero: iscrizioni aperte per lezioni con maestri del jazz

Tre giorni di full immersion fra note, strumenti e segreti del jazz. Sono aperte fino alla fine di dicembre le iscrizioni al Camp Winter Jazz, organizzato dalla scuola di musica Cemm e che si terrà nella sede dell’associazione a Bussero dal 3 al 5 gennaio.

Tre giorni intensivi e affascinanti di lezioni, studio e musica aperte a musicisti, professionisti e amatori, studenti iscritti alle scuole di musica, istituti di alta formazione e conservatori. In cattedra alcuni dei nomi più noti della scena musicale e jazzistica nazionale: fra gli altri il batterista Massimo Manzi, il bassista Dario Deidda, il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello e il pianista Valerio Silvestro.

La formula del camp è collaudata. Ogni insegnante, spiegano gli organizzatori, "si focalizzerà su argomenti e aspetti del proprio strumento, anche quelli che generalmente non vengono affrontati durante le ore di lezione curriculare". Le sessioni pomeridiane saranno dedicate, invece, ai gruppi di musica d’insieme. Un vero happening del jazz: nelle ore libere chi lo desideri potrà studiare, riunirsi per suonare, semplicemente incontrarsi stare insieme.

Al termine del percorso tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza e crediti formativi. "Patron" del nuovo evento invernale Walter Donatiello, chitarrista, compositore e ricercatore musicale nonchè fondatore e direttore didattico del Cemm.

La scuola è operativa da vent’anni e si avvale della collaborazione di musicisti provenienti da tutta Europa, "che amano condividere le proprie esperienze, personali e professionali e confrontarsi con gli studenti - spiegano Donatiello e il suo staff -. I Camp Winter Jazz sono, per così dire, la sessione invernale dei laboratori e dei workshop che in estate organizziamo, ormai da molti anni, a Bucine, in provincia di Arezzo, e che sono frequentati da un numero sempre crescente di partecipanti. La nostra offerta formativa coniuga lezioni di tecnica strumentale e di musica d’insieme. Il valore aggiunto assoluto è la possibilità di trascorrere intere giornate accanto a grandi professionisti del settore".

Per costi e info www.cemmusica.com e segreteria@cemmusica.com.