Milano, 3 novembre 2018 - E' già conto alla rovescia tra gli amanti dello shopping per il Black friday 2018, che quest'anno in Lombardia si svolgerà il 23 novembre. Solo per questo giorno, riconosciuto dalla Regione Lombardia con un'apposita norma dopo le polemiche del 2016, negozi e centri commerciali potranno praticare sconti fino al 70% e si preanunnciano le consuete code davanti ai colossi che aderiscono all'iniziativa per accaparrarsi le migliori offerte o acquistare l'oggetto del desiderio.

Altro discorso per la realtà virtuale del web, dove il Black friday inizierà lunedì 19 novembre, con Amazon e gli altri colossi dell'e-commerce che cominceranno in anticipo la svendita. Le mega offerte inizieranno dunque lunedì 19 e andranno avanti per tutto il week end successivo fino a lunedì 26, giorno del Cyber monday.

Quest'anno Amazon, per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro, aprirà nel centro di Milano Amazon Loft for Xmas, il primo pop-up store di Amazon in Italia che sarà anche il luogo per incontri ed esperienze, oltre ad offrire la possibilità di provare i dispositivi Amazon Echo con integrazione Alexa. Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle 10 alle 20, in via Dante 14. Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione