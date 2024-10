Bilancio della polizia locale. Super-lavoro sulle strade crescono attività e numeri

Interventi diurni e notturni, pattuglioni, controlli stradali, operazioni antidroga che hanno visto anche l’uso dell’unità cinofila, ma anche monitoraggio nelle case popolari: dal 2023 al 2024 tutti gli interventi della polizia locale sono aumentati. "Viviamo in una società in continua evoluzione e questo comporta la necessità di un rapido ed efficace adattamento degli strumenti per garantire il benessere dei nostri cittadini - ha commentato l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco -. Oltre ad aver incrementato il numero delle operazioni condotte sul territorio, quindi, abbiamo potenziato e ampliato le attività". Tutti col segno più gli indicatori del bilancio, che è stato presentato dal comando di via Volontari del Sangue. Gli interventi serali e notturni sono passati dai 2.408 del 2023 ai 3.347 nel 2024, le persone controllate nei pattuglioni serali da 1.148 a 1.368 nel 2024 e i veicoli ispezionati da 1.037 a 1.268. Dodici i pattugliamenti straordinari diurni nel 2024, 5 le operazioni ad alto Impatto e 141 i controlli di vicinato. I sequestri amministrativi, in totale, sono stati 51 da gennaio a oggi e anche i daspo sono stati ulteriormente incrementati: se nel 2023 erano stati 98, oggi ne sono già stati effettuati 106. I furbetti delle discariche abusive, pizzicati anche grazie alle nuove telecamere, sono passati dai 24 dell’anno scorso ai 33 di questi mesi. Raddoppiati gli arresti (4 nel 2023, 8 nel 2024).

Le persone denunciate a piede libero passano da 134 a 154: 18 per spaccio, 9 per furto, 10 per occupazione abusiva di edifici. In totale sono stati sequestrati 2,3 chilogrammi di hashish e 190 grammi di cocaina. "La sicurezza dei cittadini è un’assoluta priorità, come dimostrano questi numeri. Numeri che parlano dell’eccellente lavoro di tutte le risorse del comando di via Volontari del Sangue, che voglio ringraziare per la dedizione con cui si applicano, giorno dopo giorno, alle proprie mansioni - ha sottolineato il sindaco Roberto Di Stefano -. Il confronto con i dati del 2023 segna un incremento su tutti i fronti dei servizi di monitoraggio e degli interventi sul territorio. Il messaggio è molto chiaro: non tolleriamo furbetti e persone che vivono di espedienti. Il rispetto delle norme e delle regole è il pilastro di una società civile. Senza di questo si lascia una realtà nelle mani dell’anarchia".