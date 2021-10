Grave incidente stradale questa mattina poco prima dell'alba sulla tangenziale ovest. Un giovane 24enne ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti in seguito al ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiavano. Lo schianto poco dopo le 5 sulla carreggiata nord della A50 sul tratto tra Assago e Corsico/Gaggiano, poco dopo il ponte di via degli Idiomi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze e automedica e i vigili del fuoco. Per il giovane di 24 anni purtroppo non c'è stato nulla da fare. Soccorsi e medicati in ospedali i tre amici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della sezione Milano Ovest per i rilievi del caso. Secondo una prima parziale ricostruzione dell'incidente pare dopo un violento urto contro un camion i quattro ragazzi a bordo rimasti feriti lievemente siano usciti dall'abitacolo. la vittima però sarebbe stata travolta da un'auto in transito morendo sul posto. Come conseguenza del grave incidente sul tratto interessato si sono formate lunghe code

