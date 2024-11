Arte e cultura. Il nuovo ruolo delle imprese

Oliva

Havas è uno dei maggiori network al mondo nel settore della comunicazione, impegnato a costruire una cultura aziendale all’insegna dell’inclusività. Il patrimonio culturale italiano è un capitale inestimabile, dal grande potenziale inespresso, al centro di nuove prospettive di valorizzazione grazie alle opportunità della comunicazione strategica delle imprese italiane. Da questa considerazione nasce la nuova offerta consulenziale di Havas Arte e Cultura. Si evidenzia, infatti, un forte contrasto tra le attese della popolazione italiana di un maggior ruolo da parte delle imprese nella valorizzazione del patrimonio italiano e l’impegno delle aziende in tale ambito. Colmare questo divario è l’obiettivo della nuova offerta. Nello scenario delineato, emerge l’importanza crescente del ruolo delle aziende per il settore culturale in veste di valido alleato nella promozione, sostegno e diffusione di una cultura artistica in Italia attraverso un dialogo costruttivo, un supporto finanziario e progettualità condivise. Una richiesta che arriva dagli italiani stessi che per l’87% chiedono maggiore sostegno finanziario da parte delle aziende, premiando quelle socialmente impegnate (90%) sia nell’acquisto di prodotti che come luogo di lavoro. Si delinea un’area di opportunità nella collaborazione tra pubblico e privato, tra realtà aziendali e mondo culturale, che può trovare nella consulenza strategica di comunicazione un partner capace di mettere a frutto questa opportunità. "La Comunicazione al servizio del Valore Culturale" è la missione abbracciata da Havas Arte e Cultura, un nuovo hub di consulenza di comunicazione e marketing che si pone l’obiettivo di portare a un livello più alto del semplice mecenatismo o sponsorizzazione la relazione tra cultura e impresa. "Gli Italiani si aspettano che siano le imprese a intervenire per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale, dove le istituzioni non possono arrivare. È un gesto di grande responsabilità in cui tutti siamo chiamati a intervenire e contribuire per valorizzare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione", commenta Caterina Tonini, ceo di Havas Creative Network.