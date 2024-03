Arriva il distributore automatico di Cem

Si chiama Un sacco comodo il nuovo progetto di Cem Ambiente per i Comuni soci e i cittadini del territorio. È il distributore automatico di sacchetti di Ecuosacco (rosso) e Multipak (giallo), tracciabili e semitrasparenti, che consentono d’individuare ogni utente attraverso un codice personale e, quindi, di effettuare una raccolta differenziata più puntuale. A Vizzolo è stato installato in Piazza Puccini ed è già fruibile. "Il progetto dei distributori automatici – osserva il presidente di Cem Alberto Fulgione – rappresenta un altro passo avanti della nostra società verso una sempre maggior innovazione. Un impegno che verrà ripagato dalla maggior praticità che il progetto porta nel territorio". Il prelievo dei sacchi può avvenire in qualunque giorno e orario, previa esibizione della tessera sanitaria, o della carta d’identità elettronica.

A Vizzolo la quota di differenziata, comprensiva dei rifiuti prodotti dall’ospedale locale, è pari al 79,22%; un dato che sale all’84,81% se si prende in considerazione il solo paese, senza il nosocomio. Nel 2023 il quantitativo totale di rifiuti raccolti è stato pari a 2.044.962 chili, dei quali 424.460 chili d’indifferenziato.

A.Z.