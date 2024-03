Bresso, picchia la convivente davanti al figlio di 8 anni e la chiude in casa: arrestato

Bresso, 16 marzo 2024 – Doppio arresto nel Nord Milano: simile il capo d’accusa; maltrattamenti nei confronti di una donna in un caso (per altro proseguiti per due anni), stalking nell’altro.

L’operazione a Bresso

A Bresso è stato arrestato un italiano di 36 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della convivente di due anni più grande. A chiamare il 112 è stata la donna, che ha affermato di subire continue vessazioni e maltrattamenti da almeno due anni.

A far traboccare il vaso è stata l’aggressione subita in serata: la donna, sotto gli occhi del figlio di 8 anni, è stata picchiata, minacciata e chiusa in casa. L'uomo, che si era allontanato dall'abitazione, è stato rintracciato e condotto in carcere.

L’arresto di Paderno Dugnano

Sempre i carabinieri hanno arrestato, in flagranza, con l’accusa di stalking, un 32enne afgano. I militari sono intervenuti anche in questo caso su segnalazione dell’ex compagna, una 25enne.

Lo straniero è stato bloccato a Paderno Dugnano: pretendeva di incontrare la donna, dopo averla ricoperta di minacce. L’arresto è scattato quando il 32enne si è avvicinato alla ex mentre questa andava a prendere la figlia a scuola.