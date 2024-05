Altro raid al Gratosoglio. Fallito blitz a mano armata. Ipotesi rapinatore seriale

La zona è sempre quella. Il modus operandi pure. Al momento, però, l’ipotesi che a colpire lunedì mattina (o meglio, a cercare di farlo) in via Feraboli sia stato lo stesso rapinatore che ha sparato sabato sera in via Baroni 11 va ancora corroborata dall’inchiesta della polizia, che sta indagando su entrambi gli episodi avvenuti in zona Gratosoglio. Stiamo ai fatti. Qualche minuto dopo le 9, un uomo, con volto parzialmente coperto, fa irruzione nel negozio "Fattoria del Casaro" al civico 33, tira fuori una pistola e minaccia il titolare, un cinquantaquattrenne italiano, per farsi consegnare i soldi che ha in cassa. In quel momento, arriva la moglie del commerciante, che si mette a urlare e riesce a mettere in fuga l’aggressore, che per fortuna non utilizza l’arma che aveva con sé. Poco dopo, parte la chiamata al 112 per denunciare il raid.

A poche decine di metri di distanza dal negozio, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura trovano la giacca e il maglione indossati dal rapinatore, che a colpo fallito si è svestito forse per confondere le idee agli investigatori in caso di analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in via Feraboli e dintorni. Dalle prime descrizioni, potrebbe trattarsi di un uomo originario dell’Est Europa.

Il blitz di lunedì sembra avere sinistre similitudini con quello andato in scena 48 ore prima nello stesso quartiere. Sabato sera, attorno alle 20.30, un uomo ha aggredito un sessantasettenne cinese mentre stava portando fuori dal bar Capriccio di via Baroni 11 il sacchetto con i gratta e vinci. Quando l’uomo e la figlia trentunenne si sono rifugiati nell’esercizio commerciale per sfuggire al tentativo di rapina, lo sconosciuto col volto coperto da un passamontagna ha tirato fuori una pistola e ha esploso un paio di colpi contro le vetrine del locale, ferendo entrambi di striscio e in maniera non grave; sono stati dimessi dal pronto soccorso del San Carlo rispettivamente con sette e tre giorni di prognosi. L’aggressore è scappato a piedi: è la stessa persona entrata in azione anche lunedì?