Alloggi popolari a Lainate: pronto al debutto il nuovo bando

Emergenza casa. Pubblicato il nuovo avviso per l’assegnazione di 23 case popolari. Si tratta dell’assegnazione attraverso graduatoria di alloggi popolari disponibili nei nove Comuni dell’ambito del rhodense che sono precisamente: Lainate, Rho, Arese, Cornaredo, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago. Possono concorrere tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti e residenti o che abbiano l’attività lavorativa in ognuno dei nove comuni compresi nell’ambito del rhodense. Si tratta di 7 unità abitative immediatamente assegnabili a cui si aggiungono altre 16 unità abitative che si renderanno disponibile entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione. Per prendere visione dell’avviso pubblico è possibile collegarsi ai siti istituzionali dei vari enti e gestori o rivolgersi alle sedi comunali. Le domande possono essere compitale esclusivamente in forma digitale collegandosi al sito: www.serviziabitativi.servizirl.it Per farsi supportare nella compilazione della domanda c’è un apposito servizio fornito dallo Sportello d’ambito di Rho (via Buon Gesù 21 a Rho), da Aler Milano e dai nove Comuni dell’ambito del Rhodense. È’ inoltre possibile rivolgersi ai Caaf. Le persone e le famiglie interessate potranno presentare domanda a partire dal 18 settembre fino al 22 ottobre.

Monica Guerci