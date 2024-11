Allianz bella e sconfitta. Perugia infila la nona

Davanti agli 8.851 spettatori dell’Unipol Forum, l’Allianz Milano gioca una bella partita, si esalta ma non riesce a bloccare l’imbattuta Sir Susa Vim Perugia che infila la nova vittoria su nove partite. La compagine lombarda si deve arrendere per 3 set a 1. Rimarrà il rammarico del terzo set perso ai vantaggi e che magari avrebbe potuto cambiare le cose. L’Allianz Milano scende comunque in campo con la giusta dose di convinzione. Coach Piazza parte con quella che è diventata l’ormai "solita" formazione: Reggers – Porro in diagonale, Louati e Kaziyski schiacciatori, al centro Caneschi e Schnitzer e libero Catania. I padroni di casa mettono spesso e volentieri le mani a muro (4 di cui tre di Caneschi) e cercano di tenere alta la pressione dai nove metri. I meneghini vanno in vantaggio portandosi sul 21 a 18, cosa che costringe coach Lorenzetti a chiamare time out. Non serve: a parte un punto su errore in battuta di Reggers, è solo Milano a mettere palla a terra e chiudere il set. Il match è lungo e inizia in salita il secondo parziale, con i lombardi subito costretti a inseguire e sotto per 8 a 2. La Sir alza il livello e inizia a trovare il ritmo in attacco. Milano accorcia le distanze ma arriva un nuovo allungo grazie a Plotnytskyi. La battuta e la ricezione sono i fondamentali in cui gli umbri fanno la differenza. La formazione di Piazza recupera un po’ di terreno ma non riesce a ribaltare l’inerzia del set che va agli ospiti. Più equilibrato il terzo fino a oltre metà, poi, su turno di battuta di Paolo Porro, i meneghini guadagnano una manciata di punti di vantaggio. La Sir è, alcune volte, imprecisa e così Lorenzetti fa anche qualche cambio. Milano, dalla sua, dà una mano, regala qualche punto ed è di nuovo testa a testa. È la Sir ad avere il primo set point: si va però ai vantaggi, sul più bello l’Allianz sbaglia troppo dai nove metri ed è così Perugia ad andare sul 2 a 1. Nel quarto i padroni di casa subiscono fin dai primi minuti del parziale. La delusione per il quarto perso si sente e si vede. Coach Piazza pesca dalla panchina Larizza per Schnitzer e Gardini per Kaziyski. È troppo tardi e la potenza fisica e tattica degli avversari viene fuori. Fatali a Milano alcuni passaggi a vuoto, Perugia torna a casa con bottino pieno. "Il terzo è il set che rimpiangiamo di più – dice Catania– ma anche gli inizi del secondo e quarto. Bisogna dar merito a loro. Dobbiamo lavorare e provare a subire meno ace, io in primis, gestendo meglio la linea e fare quello step in più nelle rigiocate".

ALLIANZ MILANO-SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3 (25-19; 20-25; 28-30; 15-25).