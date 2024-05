Alcoltest al Monumentale. Via 16 patenti in una notte

Sedici patenti ritirate in sei ore (con 209 punti decurtati) e nove denunciati per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio del servizio di controllo della polizia nella notte tra venerdi e sabato, andato in scena da mezzanotte alle 6 in piazzale del Cimitero Monumentale. Le verifiche degli agenti si sono concentrate sull’eventuale assunzione di alcol o droga da parte dei conducenti: in azione cinque pattuglie e quattro operatori del personale sanitario. "Una buona parte dell’utenza in transito è stata sottoposta a screening attraverso l’utilizzo dei cosiddetti “precursori”, che permettono un accertamento massivo e non invasivo", fanno sapere da via Fatebenefratelli.

Proprio i test preventivi hanno permesso di sottoporre al pre-test 71 persone e 64, di cui 40 uomini e 24 donne, alla successiva prova con etilometro. Di questi, dieci automobilisti, "che presentavano anche un’anamnesi tipica", sono stati sottoposti al test non invasivo dell’assunzione di sostanze stupefacenti: due sono risultati positivi alla cocaina e ai cannabinoidi.

Nove conducenti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 0,80 grammi di etanolo per litro di sangue; in alcuni casi, l’asticella è salita anche oltre 1,50, il triplo del limite massimo consentito di 0,50. Per loro, così come per chi ha fatto registrare un valore compreso tra 0,51 e 0,80, è scattata la sospensione della patente. Durante i controlli, sono stati anche sequestrati 3,1 grammi di hashish. "È di tutta evidenza – sottolinea la Questura – che, con questi risultati, i controlli della polizia stradale si preannunciano ancora più serrati per abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, al fine di raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2030 e arrivare a zero vittime nel 2050".

N.P.