Ai, sempre più offerte di lavoro

Razzante*

intelligenza artificiale (Ai) non ha solo bisogno di investimenti ma di competenze. Occorrono figure professionali in grado di sapere addestrare e usare al meglio gli algoritmi in funzione delle esigenze aziendali e di mercato. Università e centri di formazione sono ancora indietro e nel nostro Paese mancano migliaia di esperti di Ai. Forse non si ha ben chiara l’importanza che l’uso corretto e responsabile dell’Ai può avere sullo sviluppo delle imprese e sull’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Intanto, secondo Assolavoro Datalab, i tre profili che offrono maggiori opportunità di lavoro sono: Ai Specialist, machine learning engineer, esperto di algoritmi. Le indicazioni emergono da una rilevazione che ha preso in esame più di 40mila offerte di lavoro pubblicate sulle piattaforme di recruiting come LinkedIn e Indeed. Secondo lo studio, ogni cento richieste di lavoro online una riguarda direttamente le competenze sull’Ai, soprattutto nei servizi: oltre il 46% delle aziende italiane usa già l’Ai per riassumere o estrarre informazioni da un documento di testo, convertire la lingua parlata in formato leggibile da dispositivo e una su 4 per l’automatizzazione dei flussi di lavoro. In ambito finanziario c’è richiesta di specialisti di Ai in grado di sviluppare soluzioni per la valutazione di sinistri e di richieste di prestito per la rilevazione delle frodi. *Docente di Dirittodell’informazione in Cattolica