Milano, 25 aprile 2018 - E' partito verso le 14.30, da Porta Venezia, come da tradizione, il corteo per le celebrazioni nazionali del 25 Aprile a Milano, nel giorno di festa nazionale in cui si celebra l'anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il corteo ha percorso le vie del centro fino a piazza Duomo dove si sono tenuti i discorsi ufficiali del sindaco Giuseppe Sala, del segretario della Cgil Susanna Camusso, del presidente di Libera don Luigi Ciotti e della presidente nazionale di Anpi Carla Nespolo. E' stata nche mostrata sui maxi schermo una video intervista a Liliana Segre, la neosenatrice a vita sopravvissuta ai campi di concentramento. Il corteo e gli interventi finali sono stati l momento principale di una giornata che ha visto e vedrà ancora altre iniziative, a Milano e in tutta la Lombardia.

SALA: "DA MILANO STOP A NUOVI FASCISMI E RAZZISMI" - "La memoria e' il primo naturale baluardo contro il ritorno del male rappresentato dal nazifascismo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione del suo intervento in Piazza Duomo alla cerimonia del 25 Aprile. "'Dovere di tutti - in primo luogo delle Istituzioni e della Scuola - lavorare con ancora piu' decisione per raccontare senza retorica e senza reticenze cio' che il fascismo e l'intolleranza hanno provocato non solo alle loro vittime, ma a tutta la nostra comunita' nazionale. Le parole usate recentemente dal nostro Presidente della Repubblica, in occasione del Giorno della Memoria, sono per me definitive: 'Il fascismo fu disumano e tentare di attribuirgli alcuni meriti e due soli errori e' inaccettabile". "Ma la memoria da sola puo' non bastare - ha continuato Sala - Le ragioni che portano tanti cittadini europei a guardare con simpatia a movimenti xenofobi o illiberali sono sotto gli occhi di tutti. La crisi economica e' stata un acceleratore potente di queste dinamiche ed e' illusorio pensare di fronteggiarle senza dare risposte tangibili alle persone che vedono erodere costantemente il loro tenore di vita, che vedono minacciata la loro sicurezza da un arretramento costante di diritti e di servizi universali; cittadini che vedono per i loro figli un futuro peggiore di quello di cui hanno potuto godere loro stessi. A questi problemi occorre dare nuove risposte, anche, soprattutto e sempre da sinistra". "Oggi occorre una nuova Resistenza - afferma Sala - che deve trarre dalle radici di sempre la linfa per diffondere condivisione sui nostri valori e, in definitiva, di una nuova stagione democratica. Una democrazia che non sia il retaggio del passato, ma che sia vissuta come una vera e nuova scelta da parte di tutti gli Italiani". "Da Milano, quindi - ha proseguito Sala - facciamo partire un messaggio chiaro: stop ai nuovi fascisti, stop ai nuovi razzismi striscianti, che speculano sulle paure. Il razzismo e il fascismo non sono opinioni: sono crimini contro l'Umanita'. Lo dice Milano che ha pagato la Liberazione da quei crimini con il sangue dei partigiani. Lo afferma solennemente la nostra Costituzione. Ma lo dice soprattutto la nostra coscienza di donne e uomini di questa citta', di questo Paese e di questa Europa".

Questa è l'Italia della Costituzione, questa è l'Italia per la quale combatteremo, Milano c'è! Viva la Resistenza, viva il 25 Aprile e viva l'Italia! #25Aprile pic.twitter.com/1Gx1GnAP0a — Beppe Sala (@BeppeSala) 25 aprile 2018

CAMUSSO - "PARTITI FILO-FASCISTI VENGANO SCIOLTI" - "Chiederemo innanzitutto" che il prossimo governo si impegni affinchè "si proceda allo scioglimento di tutte le organizzazioni che violano la 12esima disposizione transitoria della Costituzione" - ha detto il leader della Cgil Susanna Camusso dal palco in piazz aDuomo - oltre a favorire "l'applicazione della Costituzione del divieto di ricostituzione di partiti che si ispirano al fascismo". Poi ha aggiunto: "La violenza sulle donne è nei fatto troppo spesso sopportata e non adeguatamente contrastata".

DON CIOTTI - "L'ITALIA DEVE ESSERE ANCORA LIBERATA" - "Se la nostra democrazia è un po' pallida è per che abbiamo tradito la nostra Costituzione", ha detto don Luigi Ciotti dal palco della manifestazione. E ancora: "L'Italia deve essere ancora liberata perché un Paese dove da 200 anni parliamo di mafie non è del tutto libero". "C'è chi ha detto che il processo sulla trattativa Stato-mafia non andava fatta. Noi però dobbiamo continuare a cercare la verità, perché da questo processo sono emerse solo delle piccole verità", ha aggiunto don Ciotti. "Il 75% dei parenti delle vittime di mafia non conosce la verità, mentre noi abbiamo bisogno di verità - ha concluso - le mafie sono forti perché noi siamo troppo deboli".

NESPOLO: "LA MEMORIA VA FATTA VIVERE" - "Il 25 aprile è festa nazionale. Qualcuno finge di dimenticarselo, ma questa data segna la nascita della democrazia in questo Paese. Noi che abbiamo nelle case, nelle scuole, tra le nostre conoscenze, le testimonianze" della Resistenza "dobbiamo trasmetterle alle giovani generazioni". Lo ha detto la presidente nazionale Anpi, Carla Nespolo, intervenendo dal palco della manifestazione del 25 aprile a Milano. "Dobbiamo pensare che la memoria non è solo il dovuto ricordo, ma bisogna farla vivere nel presente facendo rispettare le regole della convivenza", ha aggiunto.

POCHI I VOLTI DELLA POLITICA NAZIONALE - La manifestazione ha visto in testa la banda e l'amministrazione comunale della città con il sindaco Giuseppe Sala. Appena dopo i vari stendardi: da quello del Comune a quello della Regione e della città metropolitana. Poi, lo striscione del Partito democratico, quindi l'Anpi e la delegazione della Brigata ebraica. Presenti tutte le sigle sindacali. Al contrario dello scorso anno, i volti della politica nazionale sono stati pochi. Ampia la pattuglia di Liberi e Uguali: hanno sfilato l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, Pier Luigi Bersani, Francesco Laforgia e Roberto Speranza. Per il Pd non c'era invece il segretario reggente Maurizio Martina, che ha dovuto rinunciare per gli impegnato romani legati alle trattative per il nuovo governo, mentre i militanti del partito sfilano portando gli stendardi con i volti dei partigiani, abbandonando la svolta cromatica blu (dell’Ue e di quell’Emmanuel Macron, impegnato proprio in quei giorni a salvare la Francia dal Front National) di dodici mesi prima. Sono scesi in piazza anche i 5 Stelle e i Radicali con tanto di bandiere britanniche in ricordo dei caduti alleati. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha invece preso parte alle celebrazioni uffciali a Varese, la sua città.

FISCHI E PROTESTE (VIDEO) - "Palestina Libera, Palestina rossa", con questo coro alcuni contestatori all'angolo tra corso Venezia e Piazza San Babila hanno protestato al passaggio dello stendardo della Brigata Ebraica. Le bandiere della Palestina sono state quindi issate a decine. "Israele fascista, stato terrorista" hanno poi intonato i rappresentati di "Fronte Palestina della solidarieta' alla lotta internazionalista" al momento in cui i partigiani con il fazzoletto blu e bianco sono passati. Alcuni di loro si sono fermati e sono volati dei fischi. Altre contestazioni, piu' accese, si sono verificate al passaggio dell'Associazione amici di Israele. "Fuori i sionisti dal corteo" hanno gridato dalle transenne, mentre un cordolo di uomini di polizia e carabinieri tenevano a bada le due fazioni. Da un lato le bandiere di Israele, dall'altro le kefyah issate. Urla anche nei confronti del deputato Pd, Emanuele Fiano, passato in corteo.