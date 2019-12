Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 11 dicembre 2019 - Ieri sera poco prima delle 18 il taglio del nastro, questa mattina alle 8 l’apertura del nuovo supermercato Iperal in via Comasinella 142. L’insegna valtellinese della grande distribuzione, fondata a Sondrio nel 1986, ha scelto Bovisio Masciago per aprire il suo settimo punto vendita nella provincia di Monza e Brianza, il 43esimo della sua articolazione territoriale che copre otto province della Lombardia. A dare il benvenuto ai numeri ospiti intervenuti il presidente del Gruppo Iperal Antonio Tirelli.

«Questo punto vendita – ha sottolineato – sarà una opportunità per la comunità di Bovisio Masciago e per i comuni limitrofi. Un negozio a misura d’uomo dove fare la spesa vicino a casa».

Nel nuovo supermercato lavoreranno 97 collaboratori, divisi tra esperti e nuovi inserimenti con 67 nuovi assunti. Le donne sono in larga maggioranza. Il Gruppo Iperal, che dà lavoro a 3100 persone, in tutte le zone di insediamento ha offerto un’occasione ai giovani in cerca della prima occupazione e un’opportunità a chi intende crescere professionalmente. «I nostri valori – ha continuato Tirelli – sono concretezza, coerenza, impegno, umiltà e trasparenza. Lavoriamo in un’ottica di equilibrio tra innovazione e tradizione e questa è stata una sfida unica». Il presidente ha infatti raccontato che a maggio il Gruppo ha acquistato l’area un tempo occupata da Terna, tra le vie Comasinella, Brughetti, Desio e Monte Rosa e che nel giro il supermercato è stato realizzato in meno di sei mesi, nonostante 40 giorni di pioggia. In primavera invece saranno pronti il parco giochi per i bambini, il campetto da calcio e l’area fitness a ridosso del punto vendita per offrire ulteriori servizi ai cittadini. Il supermercato di Bovisio Masciago si aggiunge ai due di Seregno e a quelli di Barlassina, Besana, Carate e Lissone. Nell’ex area industriale di Bovisio Masciago, che da anni giaceva inutilizzata, Iperal, su una superficie di circa 2480 metri quadrati, ha realizzato un edificio funzionale ed esteticamente gradevole al quale si accede comodamente e in completa sicurezza attraverso la nuova rotatoria costruita con asfalto fonoassorbente, in grado di ridurre i rumori del traffico. A disposizione della clientela ci sono 300 parcheggi. Dal 3 gennaio ci sarà una comodità ulteriore, la Spesa On Line, per ordinare da casa e ritirare in pochi minuti le borse già riempite. «Abbiamo una missione – ha concluso Tirelli -: evolvere progressivamente per soddisfare al meglio i bisogni, creare valore pe ri clienti, i collaboratori, il territorio in cui operiamo e il capitale investito».

La «promessa» è quella di un «carrello sostenibile», con prodotti di qualità a basso prezzo. All’inaugurazione ha preso la parola anche il sindaco Giovanni Sartori che ha sottolineato la velocità di esecuzione dei lavori tanto da scherzarci su: «Chiamerò la vostra squadra per finire la scuola elementare». «Sono molto contento del fatto che 26 persone di Bovisio Masciago abbiano trovato lavoro qui. Spiace per le 8 che hanno rinunciato». Il nuovo punto vendita sarà aperto, a partire da oggi, 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21. Tante le novità dai sistemi di digitalizzazione, ledwall e monitor informeranno in tempo reale sui servizi e sulle offerte, l’illuminazione led, fonti energetiche rinnovabili e alternative.