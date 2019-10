Monza, 27 ottobre 2019 - Caccia al camion pirata che la notte scorsa ha tamponato e schiacciato contro il guardrail una Fiat 600 con a bordo due ragazze di 27 e 29 anni, miracolosamente rimaste ferite in modo non grave. E' accaduto sull'A4, nel tratto fra la barriera di Monza e Sesto San Giovanni.

Le due ragaze sono state portate in ospedale mentre la Polstrada, intervenuta insieme ai soccorsi e ai vigili del fuoco, ha avviato le indagini per rintracciare il conducente del mezzo pesante che dopo l'incidente non si è frermato a prestare soccorso.