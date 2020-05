Cassano d'Adda (Milano) - Fase 2, Cassano vara una manovra fiscale per salvaguardare il tessuto economico in parte recependo le indicazioni del governo – Tosap, occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti all'aperto, sospesa fino al 31 ottobre – in parte ampliando le misure a favore di famiglie, imprese e commercianti. Il pacchetto di provvedimenti licenziato dalla giunta inizia dalla restituzione ai genitori dei servizi scolastici non goduti, dal nido, al trasporto. Mentre, slitta al 30 settembre il pagamento della prima rata della Tari e al 16 novembre la seconda per gli esercenti costretti a chiudere durante la quarantena.

Mesi che dovrebbero servire a rimettere in sesto i bilanci dopo la batosta Covid grazie all'arrivo degli aiuti statali. «Con questa delibera diamo respiro alle attività imprenditoriali che non hanno potuto lavorare regolarmente a causa della pandemia – spiega il sindaco Roberto Maviglia –. Ci sarà anche uno sconto sulla aliquota variabile della tassa rifiuti, mentre stiamo cercando le coperture necessarie per praticare un'ulteriore riduzione».