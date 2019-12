Milano, 28 dicembre 2019 - Confermato lo sconto del 20% sui pedaggi di A35 Brebemi. La promozione, rinnovata in questi giorni e valida per tutto il 2020, è da sempre pensata e fortemente voluta per abbassare i costi di percorrenza lungo la tratta. Questa scontistica, si legge in una nota, dimostra ancora una volta l'attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima Brescia-Milano, ai quali l'infrastruttura offre un ulteriore risparmio economico che va ad aggiungersi a quelli di tempo, di chilometri e di carburante, nel percorrere l'autostrada in sicurezza e comfort.



Gli automobilisti, autotrasportatori e motociclisti che viaggiano sulla A35 Brebemi continuano ad avere quindi, anche per il nuovo anno in arrivo, una valida e concorrenziale alternativa di percorso tra il Nord Est ed il Nord Ovest. La società ha deciso, a seguito della delibera consigliare, di rinnovare lo sconto del 20% per tutto il 2020 agli utenti dotati di Telepass Business e Family grazie alla promozione 'Best Price', valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e in A58 Teem, auspicando che sempre più persone decidano di usufruire del 'servizio Brebemi', scegliendo maggiore comfort di guida, tempi certi di percorrenza, prezzi competitivi e sicurezza.

© Riproduzione riservata