Serie C, sulla strada della salvezza il Mantova trova il Renate

Mantova – La vittoria nel duello diretto con l’Albinoleffe ha dimostrato che il Mantova è ancora vivo, ma per mantenere accesa la speranza di raggiungere la salvezza diretta (che ora dista tre punti) deve dare continuità al successo colto a Zanica.

Tre punti che potrebbero rivelarsi determinanti per il cammino stagionale della squadra virgiliana, che dovrà dare fondo alle risorse a sua disposizione per conquistarli contro un avversario di indubbia caratura come il Renate. I nerazzurri si trovano in zona play off, ma gli ultimi risultati hanno reso poco stabile la loro posizione e, quindi, non possono permettersi ulteriori passi falsi. Quella che si giocherà domani (fischio d’inizio alle 14.30) al “Martelli”, però, rappresenta la “seconda partita della vita consecutiva” per la formazione biancorossa, che deve proseguire il discorso avviato nel precedente derby lombardo con l’Albinoleffe. Proprio in questo senso mister Mandorlini, che deve fare i conti con i problemi fisici di Chiorra, Procaccio e Rodriguez, ma è pronto a recuperare elementi importanti come Bocalon e Padella, ha cercato di caricare a dovere i suoi giocatori, chiedendo loro la determinazione e la concentrazione necessarie per raccogliere il massimo dal turno in programma domani che, tra l’altro, chiama Trento e Pro Vercelli, le pericolanti che precedono di tre lunghezze il Mantova, a sfidare avversarie di assoluta caratura come Padova e Pordenone (obbligato a vincere nella lotta per la promozione).

Dal calendario, dunque, potrebbe giungere un aiuto alla voglia di salvezza diretta del Mantova che, però, più che guardare quello che accade in casa altrui, deve pensare a conquistare tre punti che sono determinanti con il Renate. Anche la società guidata dal presidente Piccoli si è resa conto dell’importanza fondamentale del match che i virgiliani affronteranno domani e, proprio per questo, ha chiamato a raccolta i tifosi. Il “Martelli” domani dev’essere una bolgia biancorossa che deve trascinare i giocatori di mister Mandorlini verso una vittoria tanto importante assolutamente da non mancare! Probabili formazioni Mantova (4-4-2): Tosi (Chiorra); Fazzi, Ghilardi, Padella, Ceresoli; Messori (Guccione), Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione (Mensah), Bocalon. All: Mandorlini. Renate (3-4-1-2): Furlanetto; Angeli, Marano, Malotti; Colombini, Saporetti, Squizzato, Possenti; Silva, Anastasia, Nelli. All: Dossena.