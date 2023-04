Il Mantova cerca tre punti a Vercelli: per l’aggancio e per la salvezza diretta

Mantova – Penultima giornata della regular season per il Mantova che domani si gioca tutto in casa della Pro Vercelli. Una sfida, quella che si giocherà a partire dalle 14.30 al “Piola”, di assoluta importanza, visto che i bianchi piemontesi, che precedono i virgiliani di tre punti e sono carichi a mille per il blitz vincente in casa del Pordenone, potrebbero festeggiare la salvezza con un turno di anticipo, mentre un successo permetterebbe alla squadra di Mandorlini di compiere il terzo passo in avanti consecutivo e di credere sempre più nella possibilità di evitare i play out.

Lo sprint finale

A 180’ dal termine sono diverse le combinazioni che potrebbero definire la serrata lotta per evitare gli spareggi-salvezza, ma i biancorossi sono accompagnati a questo delicatissimo rush finale dalla consapevolezza di non poter assolutamente sbagliare il confronto diretto di Vercelli e di dover dare poi tutto per chiudere il campionato con una vittoria interna sul Padova.

Mister Mandorlini, comunque, vuole tenere molto alta la concentrazione sul match di Vercelli, che definisce “il più difficile dal suo arrivo a Mantova, anche per la forza dell’avversario”. Un incontro che, comunque, i virgiliani dovranno cercare di vincere, anche per operare un aggancio in classifica che potrebbe cambiare le carte in tavola nella volata per la salvezza.

Al di là della forza dei piemontesi, che all’inizio della stagione venivano accreditati per un torneo di vertice, la squadra biancorossa in vista di questo duello senza vie d’uscita può contare sul recupero di diversi giocatori, tanto che, al momento, solo Messori e Procaccio sono indisponibili.

Per il resto, tutta la rosa (compreso Pedone) è pronta a rispondere alla chiamata dell’allenatore in questa sfida sicuramente in salita, ma che il Mantova, grazie alla ritrovata solidità difensiva e alla nuova vena dei suoi attaccanti, può e deve trasformare nell’atto decisivo per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Probabili formazioni:

Pro Vercelli (4-2-3-1): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Calvano, Louati (Vergara); Iotti (Gatto), Laribi, Rojas; Arrighini. All: Gardano. Mantova (4-3-3): Tosi; Fazzi, Ghilardi, Panizzi (Padella), Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco. Pedone (Pierobon); Guccione, Bocalon, Mensah. All: Mandorlini.