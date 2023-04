Il Mantova batte il Renate in rimonta: tre punti d’oro in chiave salvezza

Il Mantova ha ritrovato grinta e convinzione proprio nel momento della verità. La squadra di Mandorlini batte il pur temibile Renate in rimonta e conquista la seconda vittoria consecutiva, che vale tre punti letteralmente d’oro che la proiettano sulla soglia della zona playout e rendono ancora più determinante la sfida diretta di domenica 16 in casa della Pro Vercelli.

La svolta nella ripresa

È questo il verdetto di un incontro, sempre molto tirato, che si è giocato in un “Martelli” pieno come nelle grandi occasioni, un confronto che si è deciso nella ripresa dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate. Nella prima frazione di gioco, infatti, le due contendenti cercano lo spunto in grado di sbloccare il risultato, ma i tentativi di Bocalon, Fazzi, Ghilardi e Panizzi da una parte e Sorrentino e Malotti dall’altra non riescono a trovare la via della rete. Il gol arriva dopo solo 8’ della ripresa, quando Sorrentino beffa la difesa biancorossa, apparsa piuttosto ferma nell’occasione, e insacca il gol che sembra rendere proibitiva la rincorsa-salvezza dei virgiliani.

Rimonta biancorossa

La formazione di mister Mandorlini, però, non demorde e si porta in avanti con grande generosità per ribaltare la situazione. I padroni di casa ci provano, ma la rete tarda ad arrivare, tanto che i tifosi biancorossi devono attendere fino al 36’ della ripresa per assistere al sospirato pareggio di Mensah che carica ulteriormente il Mantova.

In effetti passano solo 60” e Bocalon firma il sorpasso, sfruttando con un perfetto stacco di testa un’azione nata da calcio d’angolo. Il Renate non ci sta a perdere, ma nel finale i virgiliani chiudono gli spazi davanti a Tosi e al 3’ di recupero ancora Bocalon si invola verso Furlanetto e sigla il tris che mette definitivamente i tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza nella cassaforte dei virgiliani che ora si giocheranno tutto a Vercelli.

Mantova-Renate 3-1 (0-0)

Mantova (4-3-3): Tosi 6; Fazzi 6 (38’ st Silvestro sv), Ghilardi 6,5, Panizzi 6,5, Ceresoli 6; Gerbaudo 6 (22’ st Pedone 6), De Francesco 6,5. Messori 6 (46’ pt Pierobon 6); Guccione 6,5 (22’ st D’Orazio 6,5), Bocalon 7, Mensah 6,5 (38’ st Fontana sv). A disposizione: Chiorra; Malaguti; Iotti; Conti; Darrel; Padella; Rodriguez; Yeboah. All: Andrea Mandorlini 7. Renate (3-4-1-2): Furlanetto 6,5; Possenti 6,5, Silva 6, Angeli 6; Marano 6 (15’ st Simonetti 6), Esposito 6,5, Nelli 6 (38’ st Saporetti sv), Colombini 6 (1’ st Anastasia 6); Squizzato 6, Sorrentino 6,5 (26’ st Ermacora 6), Malotti 6 (38’ st Artistico sv). A disposizione: Drago; Gavazzi; Nepi; Ciarmoli; Saino. All: Andrea Dossena 6. Arbitro: Ettore Longo di Cuneo 6. Reti: 8’ st Sorrentino; 36’ st Mensah; 37’ st e 48’ st Bocalon. Note: ammoniti Ghilardi; Squizzato; Bocalon; Fazzi; Guccione – espulso: 44’ st Squizzato (doppia ammonizione) – angoli: 8-4 – recupero: 2’ e 5’.