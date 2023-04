II Mantova perde e crolla ai play out: sarà spareggio con l'Albinoleffe

Il Mantova si ferma proprio sulla linea del traguardo della salvezza. La squadra di Mandorlini non riesce a fermare i colpi di un Padova concreto ed efficace e subisce la sconfitta che, complici i risultati delle altre pericolanti, condanna i virgiliani a giocarsi la permanenza in serie C nella doppia sfida con l’Albinoleffe. Senza dubbio un epilogo molto amaro per i biancorossi, che, dopo le tre vittorie consecutive, sembravano avere ormai a portata di mano il sospirato traguardo della salvezza diretta. Così, invece, non è stato e gli ultimi 90’ della regular season hanno rimesso tutto in discussione, vanificando la risalita di Guccione e compagni.

Nonostante la folta cornice di pubblico che cerca di dare il suo sostegno ai padroni di casa, sono i veneti a sbloccare il risultato al 34’ con Delli Carri che mette in salita la strada dei virgiliani. La squadra di Mandorlini, comunque, non si perde d’animo e si spinge in avanti con determinazione per raddrizzare la situazione. I biancorossi collezionano diversi tiri dalla bandierina, ma la rete difesa da Donnarumma rimane inviolata. All’ultimo tentativo del primo tempo, però, Pierobon trova il guizzo giusto e manda le due squadre al riposo sull’1-1.

La parità, purtroppo, è di breve durata e all’11’ della ripresa il Padova firma un nuovo allungo. Questa volta è Jelenic a ribadire in rete una respinta di Tosi su una insidiosa conclusione di Russini. Tutto da rifare per il Mantova che, complici i risultati degli altri campi, non può permettersi di perdere. I veneti, però, non vogliono sciupare una vittoria preziosa in chiave play off e i generosi attacchi dei virgiliani rimangono così senza esito. I locali si spingono in avanti con orgoglio sino al termine, ma, così facendo, offrono invitanti spazi al Padova che con Valentini sigla al 36’ la rete del definitivo 3-1 che condanna il Mantova a giocarsi la permanenza in C allo spareggio con l’Albinoleffe. MANTOVA-PADOVA 1-3 (1-1) Mantova (4-3-3): Tosi 6; Fazzi 6 (29’ st Matteucci 6), Ghilardi 6,5, Panizzi 6, Ceresoli 6 (40’ st Yeboah sv); Pedone 6 (22’ st D’Orazio 6), De Francesco 6,5. Pierobon 6,5; Guccione 6 (29’ st Fontana 6), Bocalon 6, Mensah 6 (40’ st Rodriguez sv). A disposizione: Chiorra; Malaguti; Darrel; Iotti; Padella; Silvestro; Gerbaudo; Conti; Luscietti. All: Andrea Mandorlini 6.

Padova (4-3-3): Donnarumma 6,5; Kirwan 6 (13’ st Ilie 6), Valentini 6,5, Delli Carri 6,5, Crivello 6 (29’ st Cretella 6); Vasic 6 (21’ st Piovanello 6), Radrezza 6,5, Dezi 6; Jelenic 6,5 (21’ st Franchini 6), Bortolussi 6,5, Russini 6 (29’ st Curcio 6). A disposizione: Zanellati; Zanchi; De Marchi; Ceravolo. All: Vincenzo Torrente 6,5. Arbitro: Domenico Castellone di Napoli 6. Reti: 34’ pt Delli Carri; 46’ pt Pierobon; 11’ st Jelenic; 36’ st Valentini. Note: ammoniti: Pedone; Kirwan; Fazzi; Ilie – angoli: 8-4 – recupero: 1’ e 5’.