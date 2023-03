Mantova-Arzignano, domani nuova sfida salvezza. Le probabili formazioni

Andrea Mandorlini, allenatore del Mantova

Mantova, 14 marzo 2023 – La sconfitta nel duello diretto con il Piacenza è stata davvero un brutto colpo per le speranze che stavano rifiorendo del Mantova. Dopo essere riuscita a riportarsi sulla soglia della zona playout grazie ai tre punti conquistati con un’altra rivale diretta come la Triestina, la squadra di Andrea Mandorlini è tornata mestamente a mani vuote da un’altra sfida-salvezza, lasciando, com’era già accaduto all’andata, l’intera posta in palio agli emiliani, che pure rimangono prigionieri dell’ultimo posto che vale la retrocessione diretta.

Tutto questo per una sconfitta che non solo ha risospinto nei play out i virgiliani, ma ha evidenziato problemi e limiti che, ormai, accompagnano il gruppo biancorosso dall’inizio di questa stagione sicuramente travagliata. Le assenze per l’attacco influenzale che ha colpito diversi giocatori e le conseguenti difficoltà ad allenarsi nel migliore dei modi nei giorni precedenti la trasferta in Emilia, possono anche rappresentare una spiegazione della pericolosa battuta a vuoto ma certo, non costituiscono un alibi per una prestazione che non si è rivelata all’altezza della situazione in occasione di un impegno che non a caso era stato definito il “momento della verità" per la rincorsa del Mantova alla salvezza.

Scivolati a tre lunghezze dalla salvezza, i biancorossi hanno l’occasione di un pronto riscatto già domani (fischio d’inizio alle 18) contro l’Arzignano in una sfida casalinga da vincere.

Probabili formazioni

Mantova (4-3-3): Chiorra; Fazzi, Ghilardi, Padella, Ceresoli (Silvestro); Gerbaudo, De Francesco, Pedone (Procaccio/Pierobon); Guccione, Bocalon, Mensah (D’Orazio). All: Mandorlini.

Arzignano (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Molnar, Piana, Lattanzio; Barba, Bordo, Antoniazzi (Nchama/Davi); Belcastro; Parigi, Tremolada (Fyda). All: Bianchini.