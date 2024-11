Mantova, si schianta contro le auto in sosta e dà la colpa a un fantomatico ladro: denunciato per simulazione di reato

Mantova – Ha tentato di raccontare una storia che non stava in piedi, pur di farla franca. Ma non ci è riuscito ed è stato denunciato per simulazione di reato. È successo nella notte tra il 3 e 4 novembre a Mantova e il protagonista, suo malgrado, è un automobilista. Nel pieno della notte è giunta una chiamata di soccorso al “112” per un incidente stradale. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, una volta sul posto, ha ricostruito lo schianto, ipotizzando che il conducente di un’auto, probabilmente per un eccesso di velocità, aveva perso il controllo del veicolo, andando così a scontrarsi contro un’altra auto regolarmente parcheggiata.

L’impatto aveva svegliato il proprietario del veicolo danneggiato, che era sceso in strada chiedendo l’intervento dei carabinieri. Dal canto suo però il conducente della prima auto ha continuato a raccontare un’altra storia, e cioè che ignoti avevano rubato il suo veicolo, causando l’incidente. Fortunatamente la testimonianza di alcuni cittadini che avevano assistito all’incidente ha smentito il racconto fantasioso dell’uomo che così è stato denunciato per simulazione di reato alla Procura della Repubblica di Mantova.